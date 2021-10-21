Россиянам назвали условие для индексации пенсий

Пенсия работающих россиян на заслуженном отдыхе будет проиндексирована только после их увольнения, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Пенсионный фонд по Тверской области.

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После прекращения трудовой деятельности полный размер выплаты с учетом всех «пропущенных» индексаций начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Отмечается, что пенсия в полном размере выплачивается на четвертый месяц после месяца увольнения — с доплатой за три предыдущих месяца.

Если после этого пожилой гражданин снова устроится на работу, размер его страховой пенсии не уменьшится. Пенсия будет выплачиваться в том объеме, который был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы.

Как отметила эксперт, с 1 января следующего года страховые пенсии проиндексируют на 5,9%, а с 1 апреля индексация на 7,7% затронет социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. С учетом повышения среднегодовой размер выплат неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, социальная пенсия — 10 307 рублей.