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Россиянам назвали условие для индексации пенсий

Елена Прошина
1 час назад

Пенсия работающих россиян на заслуженном отдыхе будет проиндексирована только после их увольнения, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Пенсионный фонд по Тверской области.

Россиянам назвали условие для индексации пенсий
Фото: ТАССТАСС

После прекращения трудовой деятельности полный размер выплаты с учетом всех «пропущенных» индексаций начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Отмечается, что пенсия в полном размере выплачивается на четвертый месяц после месяца увольнения — с доплатой за три предыдущих месяца.

Если после этого пожилой гражданин снова устроится на работу, размер его страховой пенсии не уменьшится. Пенсия будет выплачиваться в том объеме, который был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы.

Как отметила эксперт, с 1 января следующего года страховые пенсии проиндексируют на 5,9%, а с 1 апреля индексация на 7,7% затронет социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. С учетом повышения среднегодовой размер выплат неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, социальная пенсия — 10 307 рублей.

С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пожилого человека.

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