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Названы ошибки пенсионных выплат

Алиса Селезнёва
1 час назад

В России многим пенсионерам назначены маленькие выплаты из-за того, что их документы о трудовом стаже были утеряны или сгорели вместе с архивами. При этом Пенсионному фонду их судьба не интересна, заявил с трибуны Госдумы России экономист и депутат от партии «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин.

Названы ошибки пенсионных выплат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступая в парламенте, Делягин подверг резкой критике деятельность ПФР, напомнив, что бюджет фонда «сведен с профицитом в 576 млрд рублей».

«Что при средней пенсии 15 000 в месяц дает более трех миллионов пенсионеров дополнительно. Где предложения по направлению этих средств на поддержку пенсионеров? Их нет», - заметил он.

Экономист напомнил, что в России сегодня живет большое количество пенсионеров, которые не смогли подтвердить свой трудовой стаж из-за сгоревших архивов или утери документов и получают очень маленькую пенсию.

«И сейчас мы их за это наказываем, выписываем социально ничтожную пенсию. Кто об этом знает лучше всех? Пенсионный фонд, с которым люди бьются как рыба об лед», - констатировал парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что ряд стран не доплачивает России за российских пенсионеров, которые там проживают, и привел в пример Литву. При этом парламентарий пришел к выводу, что «Пенсионному фонду судьба пенсионеров безразлична».

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к Госдуме назвал главным врагом страны низкие доходы граждан. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заверил, что депутаты в ближайшее время выработают предложения по решению этой проблемы.

Личный счет,Михаил Делягин,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,
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