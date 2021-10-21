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Части россиян сделают 25-процентную надбавку к пенсии

Лера Букина
12 минут назад

С 2022 года пенсионеры, которые наработали необходимый стаж в сельской местности, будут получать доплату даже в том случае, если переедут в город. Об этом сообщили в отделении ПФР по Москве и Московской области.

Части россиян сделают 25-процентную надбавку к пенсии
Фото: ТАССТАСС

Для надбавки к страховой пенсии по старости или инвалидности нужно иметь стаж работы в сельской местности не менее 30 лет. В 2021 году доплата составляет 1511,12 рубля к пенсии по старости и 755,56 рубля – инвалидам третьей группы.

Для того чтобы получить 25-процентную надбавку, необходимо одновременное соблюдение следующих условий: получение страховой пенсии по старости или по инвалидности, наличие 30 лет стажа работы в определенных должностях в сельском хозяйстве, проживание в сельской местности, отсутствие факта работы.

«Согласно действующему законодательству, данная выплата снимается, если пенсионер переезжает жить в город. С 2022 года надбавка будет сохраняться», – указали в ПФР.

Также сообщается, что потерявшим надбавку из-за переезда не придется обращаться в ПФР, так как выплату возобновят в беззаявительном порядке.

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«Пенсионер вправе самостоятельно обратиться за доплатой за сельский стаж, если он считает, что имеет право на повышение фиксированной выплаты. Для этого в клиентскую службу ПФР нужно представить необходимые документы», – заявили в Пенсионном фонде.

Ранее в конце сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пенсии граждан будут повышаться в ближайшие годы, а также, что средства на их индексацию уже предусмотрены.
Личный счет,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,
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