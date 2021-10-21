В Госдуме призвали отменить выплаты

В кризис, обусловленный пандемией коронавируса, количество малообеспеченных сократилось, и государству не требуется применять дополнительные меры поддержки граждан — в том числе, выплаты. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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«На фоне повсеместного роста уровня бедности во всех государствах практически, где разбрасывались, как говорят, "вертолетные деньги", в России в самый тяжелый 2020 год показатель бедности уменьшился — 12,1%. В кризис бедность не стала больше, а сократилась», — цитирует его выступление перед депутатами URA.ru.

Также Макаров публично предупредил, что мировую экономику в предстоящие несколько лет ждет новый большой кризис. Он уверен, что настоящие проблемы в экономике вследствие пандемии коронавируса пока еще не начались.

Ранее пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о том, что у пенсионеров страны есть возможность получить крупную единоразовую выплату, однако об этой возможности мало кому известно. Она уточнила, что на получение выплаты смогут рассчитывать участники программы государственного софинансирования пенсий, которая действовала в России с 2008 по 2014 год.

Суть программы состояла в том, что гражданин вносил на свой счет деньги, а государство удваивало эту сумму. При этом, если сумма взноса составляла от 2 до 12 тысяч рублей, то ее увеличивали на 100%.