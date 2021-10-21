Плату за исправления в авиабилете запретили

Роспотребнадзор счел недопустимым взимать плату за изменение данных пассажира в авиабилете. Ведомство по Красноярскому краю вынесло предостережение авиакомпании NordStar после того, как она отказала пассажиру в перелете из-за его отказа доплачивать 1 тысячу рублей за внесение изменений в отчество. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

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NordStar, не получив разрешения пассажира, исправила ошибку в отчестве, а затем сообщила о необходимости оплатить данную услугу.

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Роспотребнадзор, в свою очередь, обнаружил в этом признаки нарушения закона «О защите прав потребителя». Согласно федеральным авиационным правилам, отсутствие, неправильность или утеря проездного билета не влияют ни на существование, ни на действительность договора воздушной перевозки пассажира, отметил надзорный орган.

Компания с позицией службы не согласна, поэтому попросила главу Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна поднять на площадке организации вопрос о возможности взимания дополнительной платы за изменение данных в билете и сформировать консолидированную позицию авиаперевозчиков.

В авиакомпании связали ошибку в авиабилете с действиями пассажира, так как он сам заполнил данные при покупке.

Если NordStar не выполнит предписанных требований, ей грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, заявила замгендиректора национальной юридической службы Аmuleх Юлия Галуева.

Как отметил член Общественной палаты России Илья Зотов положения воздушного законодательства не закрепляют количество символов, которые можно заменить без дополнительной оплаты.

Самый большой сбор за корректировку имени, фамилии или отчества среди российских авиакомпаний взимает лоукостер «Победа» — 5 тысяч рублей, изменение номера и серии паспорта и даты рождения стоит 400 рублей на сайте и 500 — в колл-центре.

За исправление ошибки в Nordwind, Red Wings, Smartavia и NordStar граждане заплатят 1 тысячу рублей, в Utair — 685 рублей, в «Уральских авиалиниях» — 500 рублей (за ФИО).

В «Аэрофлоте» не взимают плату за исправление ошибки в номере и серии паспорта, а также дате рождения, если воспользоваться услугой онлайн. Корректировку имени и фамилии пассажира они производят за дополнительную плату в кассе или колл-центре, исключение – для держателей золотых и платиновых карт «Аэрофлот Бонус».