Как выйти на пенсию раньше 60 лет

Некоторые категории граждан имеют право досрочно выйти на пенсию. Речь идет о предпенсионерах с большим стажем работы, безработных предпенсионерах и многодетных женщинах. Об этом сообщила агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Под категорию «предпенсионеры» подпадают граждане, которым осталось 5 лет до нового пенсионного возраста (65 лет для мужчин, 60 лет – для женщин). Получить справку, подтверждающую статус предпенсионера, можно на портале Госуслуг.

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Досрочно выйти на пенсию по выслуге лет могут граждане, у которых большой стаж работы: не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. При этом их возраст должен составлять 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин, отметила Финогенова.

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Проверка имеющегося стажа доступна в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуги, а также в клиентских службах ПФР или в МФЦ.

Выйти на пенсию досрочно имеют право и безработные предпенсионеры.

Работникам предпенсионного возраста, которые оказались безработными по не зависящим от них причинам (ликвидация организации, прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя), разрешено оформить досрочный выход на пенсию и получать пенсию по безработице.

Однако есть определенные требования: до наступления нового пенсионного возраста (65 для мужчин, 60 лет для женщин) гражданину осталось не более 2-х лет; наличие страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин; наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2021 году – 21 балл, в 2022 году – 23,4 балла); невозможность трудоустройства безработного.

«Важно, что безработный предпенсионер не вправе сам требовать назначения ему досрочной пенсии по безработице. Предложение должно поступить от специалиста службы занятости при условии невозможности найти ему подходящую работу, даже при условии прохождения обучения по направлению органов службы занятости», — указывает Финогенова.

Досрочную пенсию безработному назначают со дня выдачи предложения органа службы занятости о досрочном назначении пенсии. С 2022 года он не должен подавать заявления, поскольку назначение будет осуществляться в в беззаявительном порядке.

Финогенова также сообщила, что на досрочную пенсию могут претендовать и многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми, у которых есть не менее 15 лет страхового стажа.

«При наличии троих детей можно выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, а при наличии четырех детей — на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений», — подытожила эксперт.