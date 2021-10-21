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Экономист назвал сроки «обнуления» накоплений россиян

Лера Букина
44 минуты назад

Российский экономист Михаил Делягин предположил, что сбережения россиян в следующем году могут обесцениться из-за набирающей оборот инфляции. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Экономист назвал сроки «обнуления» накоплений россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экономист отметил, что федеральный бюджет следующего года сверстан из предпосылок всего 5% годовой инфляции, а также таргета регулятора на 2022 год в районе 4%. В действительности инфляция по итогам текущего года ожидается на уровне не менее 7-7,5%, указывает экономист. По словам Делягина, деньги продолжат «обнуляться», если рост цен не будет остановлен после Нового года.

Одним из способов победить инфляцию является запрет валютных спекуляций с долларом и евро, считает эксперт.

В аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР говорилось о том, что реальная доходность большинства вкладов в России до конца года будет отрицательной или близкой к нулю, поэтому россияне начнут тратить свои накопления, а не сберегать.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5,8% до 7,4%. По словам министра, на разгон продовольственной инфляции влияют два фактора: нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо. Также он заявил, что правительство разработало план мер для борьбы с продовольственной инфляцией.

Личный счет,Михаил Делягин,Максим Решетников,Минэкономразвития,
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