Экономист назвал сроки «обнуления» накоплений россиян

Российский экономист Михаил Делягин предположил, что сбережения россиян в следующем году могут обесцениться из-за набирающей оборот инфляции. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

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Экономист отметил, что федеральный бюджет следующего года сверстан из предпосылок всего 5% годовой инфляции, а также таргета регулятора на 2022 год в районе 4%. В действительности инфляция по итогам текущего года ожидается на уровне не менее 7-7,5%, указывает экономист. По словам Делягина, деньги продолжат «обнуляться», если рост цен не будет остановлен после Нового года.

Одним из способов победить инфляцию является запрет валютных спекуляций с долларом и евро, считает эксперт.

В аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР говорилось о том, что реальная доходность большинства вкладов в России до конца года будет отрицательной или близкой к нулю, поэтому россияне начнут тратить свои накопления, а не сберегать.