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Юрист раскрыла смысл хранения квитанций и чеков по ЖКХ в течение трех лет

Lenta.ru
51 минуту назад

Юрист, исполнительный директор гильдии управляющих компаний (УК) в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) Вера Москвина в интервью «АиФ» рассказала, зачем квитанции и чеки об оплате услуг ЖКХ нужно хранить в течение трех лет.

Раскрыт смысл хранения квитанций и чеков по ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, именно таков срок исковой давности, когда поставщики ресурсов, управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) или коллекторы могу через суд взыскать долги по оплате ЖКУ. Москвина отметила, что подобные иски могут возникнуть по ошибке.

«Сюрпризы бывают разные. Например, управляющая компания по ошибке предъявит иск с требованием об оплате долга, которого на самом деле нет. Также возможна ситуация, когда при смене УК предыдущая организация передаёт данные по платежам не в полном объёме. И новая начинает требовать оплату повторно», — пояснила юрист.

Однако она отметила, что хранить кипы бумажных квитанций и чеков необязательно, поскольку со временем они могут выгореть и плохо читаться. Москвина советовала оплачивать коммунальные услуги через онлайн-банки или Госуслуги. «При этом, если возникнет спорная ситуация, всегда можно пойти в банк и попросить выписку со счёта о том, как вы оплачивали ЖКУ. Справки за последние три года они предоставляют бесплатно», — расскзала она.

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