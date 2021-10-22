В Госдуме рассказали о потерянных в «лихие 90-е» пенсиях

Россияне, потерявшие в 1990-е годы документы о рабочем стаже и получающие сейчас маленькую пенсию, могут обратиться в суд. Об этом в беседе с порталом Ura.ru заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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Она напомнила, что в 1990-е годы многие предприниматели уничтожали документы, не передавали их в архив. Гражданам, которые столкнулись с этой проблемой, следует в судебном порядке доказать свое право на получение соответствующих стажевых лет и пенсионных коэффициентов, сказала Бессараб.

«ПФР, по решению органа правосудия, рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж», – пояснила парламентарий.

Бессараб отметила, что подтвердить стаж можно любым документом, в частности, почетными грамотами с бывшего места работы, карточками профсоюзного учета, фотографиями с рабочего места, комсомольским билетом.

«Судом будут учитываться любые доказательства. Может быть, сослуживцы остались, кого можно попросить быть свидетелем»», – добавила она.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков на заседании думского Комитета по труду и социальной политике не исключил, что уровень индексации пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2022 года пересмотрят, если Минэкономразвития скорректирует официальный прогноз инфляции за 2021 год.