В Госдуме рассказали о потерянных в «лихие 90-е» пенсиях

Россияне, потерявшие в 1990-е годы документы о рабочем стаже и получающие сейчас маленькую пенсию, могут обратиться в суд. Об этом в беседе с порталом Ura.ru заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она напомнила, что в 1990-е годы многие предприниматели уничтожали документы, не передавали их в архив. Гражданам, которые столкнулись с этой проблемой, следует в судебном порядке доказать свое право на получение соответствующих стажевых лет и пенсионных коэффициентов, сказала Бессараб.
«ПФР, по решению органа правосудия, рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж», – пояснила парламентарий.
Бессараб отметила, что подтвердить стаж можно любым документом, в частности, почетными грамотами с бывшего места работы, карточками профсоюзного учета, фотографиями с рабочего места, комсомольским билетом.
«Судом будут учитываться любые доказательства. Может быть, сослуживцы остались, кого можно попросить быть свидетелем»», – добавила она.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков на заседании думского Комитета по труду и социальной политике не исключил, что уровень индексации пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2022 года пересмотрят, если Минэкономразвития скорректирует официальный прогноз инфляции за 2021 год.
Также стало известно, что комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента продлить приостановку выплат советских вкладов гражданам России. Депутаты выступают за перенос начала выплат на 1 января 2025 года. Это касается сбережений россиян, которые находились на их вкладах в Сбербанке в период до 20 июня 1991 года.