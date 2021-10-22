Экономист назвал сроки обвала сбережений в России

Если не будут уменьшены «аппетиты» естественных монополий, то ждать снижения инфляции бессмысленно и сбережения россиян обесценятся уже в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил известный российский экономист Михаил Делягин, пишет DEITA.RU.

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По мнению экономиста, рост цен в России связан именно с тем, что свои тарифы регулярно поднимают энергетические компании, ресурсо-снабжающие организации, крупнейшие игроки в секторе ЖКХ и т.д.

Из-за этого увеличиваются издержки, предприятия вынуждены постоянно повышать цены на конечные товары и услуги, в результате, все это негативно сказывается на потребителях. Таким образом, несмотря на все усилия Минфина и Центробанка, инфляция растет и по итогам 2021 года ожидается в пределах 7,4%.

Это означает, что в ближайшие несколько месяцев деньги россиян обязательно обесценятся, а при худшем сценарии развития ситуации можно говорить об обвале личных сбережений граждан, уверен Михаил Делягин.