Держателей карт предупредили об угрозе для денег

Мошенники могут узнать баланс банковской карты клиента тремя способами. Эти данные в дальнейшем могут быть использованы для кражи средств со счета, заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Об этом сообщает «Прайм».

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Самый «живучий способ» – выполнение операции оплаты с помощью всех украденных данных карты. За счет подбора из нескольких сумм злоумышленники могут «полностью понять баланс карты», отмечает эксперт. Также может осуществляться оплата с отменой. Узнать баланс карты можно через СМС на номер банка или через звонок оператору банка.

«Зачастую достаточно обозначить данные номера карты и дополнительный идентифицирующий параметр, к примеру, дату рождения, номер паспорта, голосовое приветствие», – отметил эксперт.

Ряд банковских сервисов перевода с карты на карту выдают ошибку о недостаточном количестве средств для перевода. Таким образом можно узнать хранящуюся на карте сумму без ввода CVV. По словам Щельцина, конфиденциальные данные могут быть скомпрометированы из-за новых удобных сервисов.

«Мы привыкли к тому, что хорошие сервисы – быстрые сервисы, но зачастую в такой быстроте может скрываться какая-то фатальная ошибка, которой могут воспользоваться злоумышленники и узнать номера карт и ФИО по номеру телефона, баланс карт, доступные лимиты и другие финансовые параметры», – подчеркнул эксперт