Как супермаркеты обманывают с ценниками покупателей

В некоторых продовольственных магазинах зафиксированы случаи обмана с ценниками. Об одном из таких рассказало издание Life. Речь идет о пожилой жительнице Москвы, которой на кассе назвали сумму, превышающую на 1000 рублей подсчитанную заранее пенсионеркой.
После вызова администратора магазина для выяснения обстоятельств выяснилось, что «желтые ценники» действуют только при предъявлении карты скидок, которой у женщины не было. Для возврата средств ей предложили написать отдельное заявление и обещали рассмотреть его в течении трех дней. Деньги вернули женщине в указанный срок.
«Роспотребнадзор прямо указывает, что покупатель имеет право приобретать товар именно по той цене, что обозначена на ценнике, а продавец обязан доводить до сведения потенциального покупателя достоверную информацию о товаре, в том числе — о его цене, и делать это до того, как получает оплату, о чем говорится в письме ведомства от 3 февраля 2021 года», - заявил заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.
С ним согласился адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. По его словам, нечистоплотные продавцы рассчитывают на то, что из-за длительного разбирательства граждане не будут тратить на это время.
В случае возникновения конфликтной ситуации из-за цены следует в разговоре с кассиром упомянуть, что, согласно гражданскому законодательству РФ, цены в магазине являются публичной офертой и продавец должен продать товар в соответствии с ними.
Если человек обнаружил несоответствие цены после того, как оплатил товар, следует требовать возврата разницы в стоимости продукции. Если поступит отказ, нужно фиксировать нарушение и подавать жалобу. Эксперт советует сохранять чек покупки и фотографировать цену на товаре. Лучше приложить к неверному ценнику чек таким образом, чтобы отображалась дата покупки. Имея фото с неверным ценником, нужно подать письменную претензию администрации магазина и получить копию с отметкой о ее регистрации. В претензии следует обозначить свои требования – вернуть сумму за товар или произвести перерасчет покупки.
Закон «О защите прав потребителей» регламентирует, что у магазина есть три дня на возврат денежных средств. Если они не поступили, человеку следует обратиться в Роспотребнадзор.
Ранее юрист России Иван Соловьев сообщил агентству «Прайм», что магазины применяют различные уловки для того, чтобы покупатель приобрел именно тот товар, который нужно продать магазину. Для этого, по его словам, в торговом зале используются музыка, стимулирующая покупательную активность, «съедобные» запахи, бесплатные дегустации, товары со скидкой, тематические подборки товаров и прочее.