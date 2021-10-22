Как супермаркеты обманывают с ценниками покупателей

В некоторых продовольственных магазинах зафиксированы случаи обмана с ценниками. Об одном из таких рассказало издание Life. Речь идет о пожилой жительнице Москвы, которой на кассе назвали сумму, превышающую на 1000 рублей подсчитанную заранее пенсионеркой.

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После вызова администратора магазина для выяснения обстоятельств выяснилось, что «желтые ценники» действуют только при предъявлении карты скидок, которой у женщины не было. Для возврата средств ей предложили написать отдельное заявление и обещали рассмотреть его в течении трех дней. Деньги вернули женщине в указанный срок.

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«Роспотребнадзор прямо указывает, что покупатель имеет право приобретать товар именно по той цене, что обозначена на ценнике, а продавец обязан доводить до сведения потенциального покупателя достоверную информацию о товаре, в том числе — о его цене, и делать это до того, как получает оплату, о чем говорится в письме ведомства от 3 февраля 2021 года», - заявил заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.

С ним согласился адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. По его словам, нечистоплотные продавцы рассчитывают на то, что из-за длительного разбирательства граждане не будут тратить на это время.

В случае возникновения конфликтной ситуации из-за цены следует в разговоре с кассиром упомянуть, что, согласно гражданскому законодательству РФ, цены в магазине являются публичной офертой и продавец должен продать товар в соответствии с ними.

Если человек обнаружил несоответствие цены после того, как оплатил товар, следует требовать возврата разницы в стоимости продукции. Если поступит отказ, нужно фиксировать нарушение и подавать жалобу. Эксперт советует сохранять чек покупки и фотографировать цену на товаре. Лучше приложить к неверному ценнику чек таким образом, чтобы отображалась дата покупки. Имея фото с неверным ценником, нужно подать письменную претензию администрации магазина и получить копию с отметкой о ее регистрации. В претензии следует обозначить свои требования – вернуть сумму за товар или произвести перерасчет покупки.

Закон «О защите прав потребителей» регламентирует, что у магазина есть три дня на возврат денежных средств. Если они не поступили, человеку следует обратиться в Роспотребнадзор.