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Центробанк рекомендовал реструктурировать долги россиян

Вероника Полынина
1 час назад

Центробанк России рекомендовал кредитным организациям удовлетворять запросы граждан и предпринимателей о реструктуризации долгов в ноябре-декабре 2021 года в связи с введением временных ограничений для борьбы с COVID-19.

Центробанк рекомендовал реструктурировать долги россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.

ЦБ не в первый раз обращается к кредиторам с подобной рекомендацией. Впервые такое письмо было опубликовано в марте прошлого года – в начале пандемии коронавируса. Затем рекомендации неоднократно продлевались, в последний раз – до 1 октября 2021 года.

Программы реструктуризации могут включать отсрочку платежей, увеличение срока кредита для снижения ежемесячных платежей и другие действия, призванные помочь облегчить обслуживание долга в новых обстоятельствах.

Основаниями для реструктуризации долга могут считаться заболевание коронавирусом заемщика или членов его семьи, а также снижение доходов граждан и бизнеса, которое не позволяет обслуживать долг. В этих случаях кредитору не следует начислять клиенту неустойку за нарушение условий договора. Кроме того, реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика.

Регулятор призывает не отказывать клиенту в пересмотре условий договора, даже если ранее тот уже пользовался реструктуризацией.

Ранее президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Глава государства отметил, что режим нерабочих дней при необходимости может быть продлен.

Личный счет,Владимир Путин,Центральный банк России,
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