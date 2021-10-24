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Юрист рассказал, кого могут уволить в нерабочие дни

ТК «Звезда»иещё 7
2 часа назад

Есть категория работников, чье присутствие на предприятии необходимо даже в нерабочие дни, введенные с 30 октября по 7 ноября. По словам юриста Дмитрия Кофанова, выйти на работу обязаны, например, сотрудники, перечисляющие заработную плату, и охранники.

«За эти дни доплата не идет. Таким образом, сотрудники работают по своему графику. Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте», - сказал он в беседе с URA.RU.

Кофанов отметил, что организации сами определяют количество работников для поддержания полноценного функционирования компании. Также юрист напомнил, что эти дни не считаются выходными.

В ПФР рассказали о выплате пенсий в нерабочие дни

О нерабочих днях с сохранением зарплаты объявил Владимир Путин. Вся Россия будет отдыхать с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.
Личный счет,Видео,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,РИА Ura.ru,
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