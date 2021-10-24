Юрист рассказал, кого могут уволить в нерабочие дни

«За эти дни доплата не идет. Таким образом, сотрудники работают по своему графику. Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте», - сказал он в беседе с URA.RU.