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Глава Visa в России назвал три главных правила защиты от мошенников

Майк Габриелян
25 минут назад

Глава международной платёжной системы Visa в России Михаил Бернер назвал три правила, защищающие пользователей банковских карт от мошенников. Эксперта цитирует РИА «Новости».

Глава Visa в России назвал три главных правила защиты от мошенников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Никогда и никому не передавать данные своей платежной карты, пин-код и трехзначный код на обратной стороне карты, коды подтверждения из смс», - сказал Бернер.

По его словам, соблюдение этих правил способно защитить клиента и обеспечить безопасность оплаты. Мошенники могут нажиться на пользователе, только если он сам сообщит конфиденциальные данные.

Бернер отметил, что в России один из самых низких в мире уровней мошенничества с банковскими картами. Этого удалось добиться благодаря серьезным инвестициям ведущих банков и платежных систем в безопасность и технологии.

Ранее эксперты рассказали, что мошенники могут узнать баланс банковской карты и украсть деньги тремя способами.

Личный счет,Михаил Бернер,Visa,РИА Новости,
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