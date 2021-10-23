Глава Visa в России назвал три главных правила защиты от мошенников

Глава международной платёжной системы Visa в России Михаил Бернер назвал три правила, защищающие пользователей банковских карт от мошенников. Эксперта цитирует РИА «Новости».

«Никогда и никому не передавать данные своей платежной карты, пин-код и трехзначный код на обратной стороне карты, коды подтверждения из смс», - сказал Бернер.

По его словам, соблюдение этих правил способно защитить клиента и обеспечить безопасность оплаты. Мошенники могут нажиться на пользователе, только если он сам сообщит конфиденциальные данные.

Бернер отметил, что в России один из самых низких в мире уровней мошенничества с банковскими картами. Этого удалось добиться благодаря серьезным инвестициям ведущих банков и платежных систем в безопасность и технологии.