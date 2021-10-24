Кому повысят пенсии с ноября

Бывшим шахтерам, летчикам, гражданам России, которые отметили свое 80-летие и тем, кто летом этого года вышел на пенсию, с ноября увеличат пенсионные выплаты. Об этом сообщила Елена Григорьева, заместитель декана экономического факультета РУДН, пишет агентство «Прайм».

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По ее словам, сейчас индексации пенсий работающим пенсионерам не предусмотрены российским законодательством. Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, ему выплатят повышенную пенсию. Произойдет пересчет страховых выплат, учитывающий все индексации, которые пропустил пенсионер, будучи трудоустроенным. Григорьева сообщила, что для этого ПФР будет необходимо как минимум 3-4 месяца.

Кроме того Григорьева отметила, что в этом году размер страховых выплат по старости составляет 6044,48 рублей. С ноября пенсионерам, которым в октябре исполнилось 80 лет, будут начислять эту страховую выплату в двойном размере — 12 088,96 рублей. Также предусмотрено повышение пенсий для шахтеров и летчиков, заключила Григорьева.