Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Кому повысят пенсии с ноября

Елена Прошина
1 час назад

Бывшим шахтерам, летчикам, гражданам России, которые отметили свое 80-летие и тем, кто летом этого года вышел на пенсию, с ноября увеличат пенсионные выплаты. Об этом сообщила Елена Григорьева, заместитель декана экономического факультета РУДН, пишет агентство «Прайм».

Кому повысят пенсии с ноября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, сейчас индексации пенсий работающим пенсионерам не предусмотрены российским законодательством. Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, ему выплатят повышенную пенсию. Произойдет пересчет страховых выплат, учитывающий все индексации, которые пропустил пенсионер, будучи трудоустроенным. Григорьева сообщила, что для этого ПФР будет необходимо как минимум 3-4 месяца.

Кроме того Григорьева отметила, что в этом году размер страховых выплат по старости составляет 6044,48 рублей. С ноября пенсионерам, которым в октябре исполнилось 80 лет, будут начислять эту страховую выплату в двойном размере — 12 088,96 рублей. Также предусмотрено повышение пенсий для шахтеров и летчиков, заключила Григорьева.

Ранее стало известно, что ПФР, «Почта России» и финансовые учреждения в нерабочие праздничные дни, 4 и 5 ноября, приостановят свою работу. Пенсия для граждан, которые должны получить ее в эти числа, будет перечислена заранее.

Личный счет,Почта России,Пенсионный фонд РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители