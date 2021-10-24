Россияне отказались от наличных при оплате крупных покупок

"Почти две трети россиян постоянно носят с собой наличные на всякий случай, 28% респондентов перестали это делать. При этом полностью от оплаты товаров и услуг наличными отказался каждый 10-й россиянин. Наличные стали способом оплатить небольшую покупку там, где нет терминала или другой возможности совершить платеж. Топ операций для оплаты наличными составили покупки в вендинговых автоматах (57%), на рынках и ярмарках (55%), оплата проезда в общественном транспорте (47%), чаевые (34%) и денежные сборы в школе или на работе (30%). Крайне редко наличные нужны для оплаты аренды жилья - об это заявили только 6% опрошенных. Еще 11% оплачивают наличными парковку, а 13% - свою часть счета в ресторане. Таким образом, наличные полностью ушли в сферу небольших повседневных трат и не используются для крупных покупок", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя итоги опроса.