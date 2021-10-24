Банкир дал совет по приумножению сбережений

Глава Росбанка Илья Поляков считает, что россиянам следует вкладывать свои средства сразу в разные активы. Его слова приводит РИА «Новости».

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«Непредсказуемые движения финансовых рынков в последние кварталы подтвердили необходимость диверсифицированного подхода к сохранению и приумножению сбережений. Для занятия тех или иных позиций выгодно использовать переломные моменты трендов», - заявил Поляков.

В качестве примера он привел пример тенденцию на повышение Центробанком ключевой ставки. В этой ситуации банкир рекомендует следить за текущим ставками по депозитам или выбирать момент для покупки облигаций, доходность которых будет падать в будущем.

Поляков отметил, что мировые акции растут на протяжении последних кварталов. Поэтому он считает, что этот тренд скоро закончится. Он также посоветовал обратить внимание на инвестиционные инструменты в области ESG.

Напомним, что аббревиатура ESG обозначает принципы устойчивого развития: экологическая, социальная и управленческая ответственность (environmental, social, governance).