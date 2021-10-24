«Дюна» собрала больше 1,5 млрд в российском прокате

Фильм «Дюна» Дэни Вильнёва показал впечатляющие кассовые сборы в российском прокате. За всё время блокбастер собрал более 1,5 млрд рублей, говорится в Единой автоматизированной системе сведений о показах фильмов (ЕАИС). «Дюна» достигла такого результата за пять недель со дня премьеры. По общим сборам в России за 2021 год экранизация романа Фрэнка Герберта заняла третье место.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

На международных рынках фильм собрал $150 млн. Ожидается, что по итогам уикенда касса картины превысит $200 млн.

«Дюна» стала пятой кинокартиной среди релизов 2021 года, которой удалось заработать в российском прокате более 1 млрд рублей. Прежде этой отметки достигли «Последний богатырь: Корень зла», анимационная картина «Душа», комедия «Конёк-Горбунок» и экшн «Форсаж 9». А после фильма Вильнёва в список «миллиардеров» попал «Веном 2».