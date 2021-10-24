Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

«Дюна» собрала больше 1,5 млрд рублей в российском прокате

Секрет Фирмыиещё 1
3 часа назад

Фильм «Дюна» Дэни Вильнёва показал впечатляющие кассовые сборы в российском прокате. За всё время блокбастер собрал более 1,5 млрд рублей, говорится в Единой автоматизированной системе сведений о показах фильмов (ЕАИС). «Дюна» достигла такого результата за пять недель со дня премьеры. По общим сборам в России за 2021 год экранизация романа Фрэнка Герберта заняла третье место.

«Дюна» собрала больше 1,5 млрд в российском прокате
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

На международных рынках фильм собрал $150 млн. Ожидается, что по итогам уикенда касса картины превысит $200 млн.

«Дюна» стала пятой кинокартиной среди релизов 2021 года, которой удалось заработать в российском прокате более 1 млрд рублей. Прежде этой отметки достигли «Последний богатырь: Корень зла», анимационная картина «Душа», комедия «Конёк-Горбунок» и экшн «Форсаж 9». А после фильма Вильнёва в список «миллиардеров» попал «Веном 2».

В 2020 году из-за пандемии киносети столкнулись с крупнейшим кризисом за свою историю. Продажи билетов упали вдвое — с 55,4 млрд до 22,8 млрд рублей. Однако в сентябре 2021 года траты россиян на билеты в кино достигли максимума с начала пандемии. Средний чек по стране составил 714 рублей, в четырёх регионах он оказался ещё выше.

Личный счет,Фрэнк Герберт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители