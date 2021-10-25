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Отцы в России станут получать маткапитал

Елена Прошина
1 час назад

Семьи в России, где отец один воспитывает второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, смогут получать материнский капитал, пишут «Известия» со ссылкой на Министерство труда.

Отцы в России станут получать маткапитал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выплаты начнутся с 2022 года. Кроме того, предлагается передавать материнский капитал несовершеннолетним наследникам в равных долях, если их отец-одиночка уйдет из жизни.

Как сообщили в российском правительстве, проект закона, уточняющий правила получения отцами государственных выплат, планируется рассмотреть на комиссии кабмина по законопроектной деятельности.

В настоящее время отцы с российским гражданством могут получать материнский капитал в случае смерти матери ребенка. Чтобы избежать волокиты с документами, предлагается исключить дубликат сертификата — всё будет доступно в электронном виде.

Если потребуется бумажное подтверждение, его можно будет распечатать в государственных органах по месту обращения, либо запросить выписку из федерального регистра.

Как сообщалось ранее, размер материнского капитала на следующий год будет скорректирован по поручению главы государства Владимира Путина. В начале января 2022 года индексация произойдет по фактической инфляции, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Личный счет,Антон Котяков,Владимир Путин,Минтруд,газета "Известия",
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