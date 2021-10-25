Россиянам грозит штраф за выброшенную мебель

Ранее юристы предупредили о том, что владельцы квартир могут столкнуться с серьезными штрафами за самовольную перепланировку, манипуляции с подключением к коммунальным сетям и отказ впустить специалистов контролирующих организаций в квартиру. В частности, Ольга Митева предупредила о штрафе в размере до 15 тысяч рублей за самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям и самовольное безучетное использование электричества и тепла. За повторное нарушение собственник должен будет заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей.