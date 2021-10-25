Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 85.24
Войти в почту

До 3000 рублей: россиянам грозит штраф за выброшенную мебель

Лера Букина
25 минут назад

За нарушение правила обращения с крупногабаритным мусором, таким как мебель, громоздкая техника или велосипед, а также строительными отходами, россиян могут оштрафовать. Об этом сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Россиянам грозит штраф за выброшенную мебель
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Штраф для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное нарушение в течение года – от 2 до 3 тысяч рублей. Нарушения, например, могут зафиксировать общественные экологические инспекторы или просто неравнодушные граждане и подать заявление вместе с материалами фиксации в госорганы, например в полицию, на специальные горячие линии, которые действуют в ряде муниципалитетов, или в управляющую компанию», – заявила член Ассоциации юристов России Ольга Митева.

Она пояснила, что крупногабаритными отходами являются отходы производства и потребления (мебель, бытовая техника, велосипеды и другие крупные предметы), размеры которых превышают полметра в высоту, ширину или длину.

Выкидывать крупногабаритный мусор граждане могут только на специально оборудованную площадку, подчеркнул руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Валерий Мамчур. При ее отсутствии жители имеют право пожаловаться местным властям на оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Тем не менее нарушать правила нельзя, отметил эксперт.

До ₽50 тысяч: дачников припугнули штрафом за мусор

По словам Митевой, из-за неоднократного нарушения региональным оператором норм по размещению спецплощадок он может лишиться такого статуса.

Ранее юристы предупредили о том, что владельцы квартир могут столкнуться с серьезными штрафами за самовольную перепланировку, манипуляции с подключением к коммунальным сетям и отказ впустить специалистов контролирующих организаций в квартиру. В частности, Ольга Митева предупредила о штрафе в размере до 15 тысяч рублей за самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям и самовольное безучетное использование электричества и тепла. За повторное нарушение собственник должен будет заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей.
Личный счет,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители