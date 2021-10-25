Россиянам грозит штраф за выброшенную мебель

За нарушение правила обращения с крупногабаритным мусором, таким как мебель, громоздкая техника или велосипед, а также строительными отходами, россиян могут оштрафовать. Об этом сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
«Штраф для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное нарушение в течение года – от 2 до 3 тысяч рублей. Нарушения, например, могут зафиксировать общественные экологические инспекторы или просто неравнодушные граждане и подать заявление вместе с материалами фиксации в госорганы, например в полицию, на специальные горячие линии, которые действуют в ряде муниципалитетов, или в управляющую компанию», – заявила член Ассоциации юристов России Ольга Митева.
Она пояснила, что крупногабаритными отходами являются отходы производства и потребления (мебель, бытовая техника, велосипеды и другие крупные предметы), размеры которых превышают полметра в высоту, ширину или длину.
Выкидывать крупногабаритный мусор граждане могут только на специально оборудованную площадку, подчеркнул руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Валерий Мамчур. При ее отсутствии жители имеют право пожаловаться местным властям на оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Тем не менее нарушать правила нельзя, отметил эксперт.
По словам Митевой, из-за неоднократного нарушения региональным оператором норм по размещению спецплощадок он может лишиться такого статуса.