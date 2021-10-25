Как получить ковидные выплаты

С ноября 2021 года в России возобновится действие государственных программ льготного кредитования и выдачи грантов бизнесу, пострадавшему от коронавируса. Об этом сообщает Life.

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О новым мерах поддержки вице-премьер Андрей Белоусов рассказал на совещаниях с профильными организациями. Во встречах принимали участие Минэкономразвития, Минфин, налоговики и Центробанк.

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Власти решили, что с ноября по декабрь 2021 года малый и средний бизнес, а также некоммерческие организации социальной направленности, пострадавшие из-за ограничений, смогут получать льготные кредиты по ставке три процента годовых (остальное субсидирует государство) в 30 российских банках. Максимальный размер кредита составляет 300 млн рублей, срок - до 18 месяцев.

В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии он сможет возвращать деньги равными долями ежемесячно.

Ключевое условие программы - компания должна сохранить численность работников на уровне не ниже 90 процентов. Этот показатель будет контролироваться через данные налоговиков.

Кроме того, с 1 ноября 2021 года компании из сфер общепита, культуры, спорта, развлечений и туристического бизнеса смогут обратиться за безвозмездным зарплатным грантом. Заявки будут приниматься до 15 декабря 2021 года.

В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые правила предоставления зарплатных субсидий малым и средним компаниям (включая индивидуальных предпринимателей), работающим в регионах, где ввели ограничительные меры из-за коронавируса.

Размер компенсации варьируется от 0,5 до одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника. Половину МРОТ выплачивают, если в регионе введены ограничения на две недели, полный МРОТ - если меры введены на месяц.

Выплаты начисляются компаниям из тех регионов, которые согласовали антикоронавирусные ограничения на уровне федерального оперативного штаба.

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В некоторых регионах нерабочие дни начались раньше.

Эксперт Европейской юридической службы Павел Семибогатов отметил, что президент поручил правительству и губернаторам ввести дополнительные меры поддержки бизнеса и населения.

«Пока еще прошло очень мало времени. Соответственно, вскоре должны быть определены дополнительные меры поддержки», - подчеркнул он.