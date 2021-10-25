До 5000: часть пенсионеров получит допвыплаты

Некоторым пенсионерам начислят выплаты в размере 2,5 и 5 тысяч рублей. Об этом в ходе «часа здравоохранения» сообщила первый заместитель министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Анна Тверскова, передает 73online.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

На дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей могут рассчитывать пенсионеры старше 65 лет. Однако средства полагаются тем, у кого есть хронические заболевания, и им необходима компенсация за купленные лекарственные препараты.

Согласно принятому на региональном уровне решению, пенсионерам старше 60 лет, если они переболели ковидом, выплатят по 2,5 тысячи рублей. Деньги положены гражданам, получающим доход ниже прожиточного минимума.