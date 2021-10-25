Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 85.14
Войти в почту

До 5000 рублей: часть пенсионеров получит дополнительные выплаты

Лера Букина
15 минут назад

Некоторым пенсионерам начислят выплаты в размере 2,5 и 5 тысяч рублей. Об этом в ходе «часа здравоохранения» сообщила первый заместитель министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Анна Тверскова, передает 73online.ru.

До 5000: часть пенсионеров получит допвыплаты
Фото: ТАССТАСС

На дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей могут рассчитывать пенсионеры старше 65 лет. Однако средства полагаются тем, у кого есть хронические заболевания, и им необходима компенсация за купленные лекарственные препараты.

50 тысяч: пенсионеры получат еще одну выплату

Согласно принятому на региональном уровне решению, пенсионерам старше 60 лет, если они переболели ковидом, выплатят по 2,5 тысячи рублей. Деньги положены гражданам, получающим доход ниже прожиточного минимума.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков на заседании думского Комитета по труду и социальной политике не исключил, что уровень индексации пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2022 года пересмотрят, если Минэкономразвития скорректирует официальный прогноз инфляции за 2021 год.
Личный счет,Антон Котяков,Минэкономразвития,Минтруд,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители