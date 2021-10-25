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Названы четыре губительные ошибки инвесторов

Елена Прошина
20 минут назад

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов предостерег россиян от главных ошибок в формировании накоплений и инвестировании средств и рассказал, как сохранить состояние в период экономической турбулентности. Его слова передает РИА Новости.

Названы четыре губительные ошибки инвесторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Денисова, диверсифицированный портфель накоплений поможет сохранить деньги даже в самые неспокойные периоды на рынке.

«Составление диверсифицированного инвестиционного портфеля дает возможность уменьшить волатильность его стоимости даже в самые турбулентные периоды на рынке. Правильный подход к инвестированию — иметь долгосрочный горизонт и не пересматривать портфель при краткосрочных колебаниях рынка. Значительное снижение котировок можно рассматривать как повод купить в портфель что-то из подешевевшего», — дал совет Денисов начинающим инвесторам.

Он отметил, что людям, которые только пробуют себя в качестве инвесторов рекомендуется обратить внимание в первую очередь на облигации федерального займа, а также крупные российские банки и компании. Он объясняет это тем, что именно такие инвестиции отличаются надежностью и служат альтернативой банковскому депозиту.

«Частному инвестору часто сложно выбрать, какие бумаги приобретать, поэтому я рекомендую паи биржевых фондов. Так как биржевой фонд — это готовый портфель акций или облигаций, собранный управляющей компанией, то и риск вложений в фонд ниже, чем в отдельную бумагу», — подчеркнул глава Мосбиржи.

Он подчеркнул, что главной ошибкой, которую могут совершить новички - это приступить к инвестированию, не зная принципы работы рынка.

Еще одно заблуждение проявляется в том, что начинающие инвесторы не формируют себе подушку безопасности, а стремятся вложить все накопления в инструменты фондового рынка.

«И, наконец, еще одна ошибка — считать, что инвестируя можно долгое время получать сверхдоходы. Средняя доходность за десять лет, скажем, американского рынка, это около десять процентов годовых», — резюмировал эксперт.

Личный счет,Юрий Денисов,Московская биржа,РИА Новости,
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