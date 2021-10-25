«Обвала не избежать»: экономист рассказал, кто потеряет деньги

Ранее Хазин заявил, что сбережения граждан, хранящих свои деньги дома в виде наличных, со временем «обнулятся» или «сгорят». Согласно его методике расчета, по итогам года рубль может потерять от 10% до 15% своей стоимости, поэтому накопления россиян находятся в зоне риска. Во избежание «обнуления» Хазин советует формировать долгосрочные накопления в виде золотых монет или других изделий из драгоценного металла. Также можно закупать на эти деньги валюту, посоветовал экономист.