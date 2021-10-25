«Обвала не избежать»: экономист рассказал, кто потеряет деньги

Мировые финансовые рынки обвалятся стремительно и внезапно, заявил российский экономист Михаил Хазин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU. По словам экономиста, переживать стоит тем, кто вложился в ценные бумаги.
Предсказать заранее обвал практически не представляется возможным, но его не избежать. Это случится из-за какого-нибудь триггера, который запустит принцип домино, считает эксперт.
Хазин предупредил, что деньги потеряют те, кто хранит их в ценных бумагах. Прежде всего, под жесточайшую обвальную коррекцию попадают переоцененные акции технологических цифровых гигантов, указал экономист.
Он уверен, что россияне, которые держат свои капиталы в раздутых фирмах-пустышках, обязательно лишатся огромной части своих денег. Быстрая скорость данного процесса не оставит шансы на спасение сбережений, подытожил Хазин.