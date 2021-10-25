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«Обвала не избежать»: экономист рассказал, кто потеряет деньги

Лера Букина
46 минут назад

Мировые финансовые рынки обвалятся стремительно и внезапно, заявил российский экономист Михаил Хазин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU. По словам экономиста, переживать стоит тем, кто вложился в ценные бумаги.

Предсказать заранее обвал практически не представляется возможным, но его не избежать. Это случится из-за какого-нибудь триггера, который запустит принцип домино, считает эксперт.

Хазин предупредил, что деньги потеряют те, кто хранит их в ценных бумагах. Прежде всего, под жесточайшую обвальную коррекцию попадают переоцененные акции технологических цифровых гигантов, указал экономист.

Как вложить 200 тысяч рублей и не лишиться их. Советы экономиста

Он уверен, что россияне, которые держат свои капиталы в раздутых фирмах-пустышках, обязательно лишатся огромной части своих денег. Быстрая скорость данного процесса не оставит шансы на спасение сбережений, подытожил Хазин.

Ранее Хазин заявил, что сбережения граждан, хранящих свои деньги дома в виде наличных, со временем «обнулятся» или «сгорят». Согласно его методике расчета, по итогам года рубль может потерять от 10% до 15% своей стоимости, поэтому накопления россиян находятся в зоне риска. Во избежание «обнуления» Хазин советует формировать долгосрочные накопления в виде золотых монет или других изделий из драгоценного металла. Также можно закупать на эти деньги валюту, посоветовал экономист.
Личный счет,Видео,Михаил Хазин,
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