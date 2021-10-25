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Что делать со сбережениями на фоне роста рубля: совет финансиста

Лера Букина
1 час назад

Нынешний период является выгодным либо для хранения сбережений в рублях, либо для докупки валюты. Однако макроэкономика в настоящий момент говорит в пользу покупки валюты. Об этом заявил агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Что делать со сбережениями: совет финансиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ряд событий, происходящих в США и Китае, таких, как решение ФРС о сворачивании QE и кризис недвижимости из-за долгов китайских застройщиков, могут резко обвалить рынок — вслед за ним начнут снижаться и валюты развивающихся рынков», — подчеркнул он.

Эксперт указал на активно растущий рубль по отношению к основным мировым валютам в связи с ростом цен на энергоносители. Нефть стремится установиться на отметке в $85в за баррель, стоимость газа поднимается выше $1000 за тысячу кубометров, уголь продолжает демонстрировать рекордные уровни на рынке Китая. Эти факторы укрепили российскую валюту до годовых максимумов – до 70 рублей за доллар и 82 — за евро.

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Коган также отметил, что принципиальной разницы между вкладами и стандартными расчетными картами сейчас нет, так как по ним дают идентичный процент. Эксперт рекомендует следить за спецпредложениями, акциями, кешбэком и стараться чаще ими пользоваться, чтобы сэкономить на покупках.

«Если же речь идет не про простые расчеты, а про консервативное инвестирование, то стоит обратить внимание на облигации компаний с госучастием, а также на крупных игроков различных рынков — недвижимости, металлургии, удобрений, финансов, ритейла», — подытожил Коган.

Ранее председатель правления Московской биржи Юрий Денисов заявил, что диверсифицированный портфель накоплений поможет сохранить деньги даже в самые турбулентные периоды на рынке, при этом пересматривать свои позиции в случае краткосрочных колебаний рынка не стоит. А существенное падение цены активов является поводом докупить в портфель что-то из подешевевшего.
Личный счет,Михаил Коган,Юрий Денисов,Московская биржа,ФРС,
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