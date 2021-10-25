Что ждет нарушителей антиковидного режима в Москве

Портал Life рассказал, что нарушителей антиковидного режима в Москве будут отслеживать с помощью камер. Источник, близкий к столичному МВД, рассказал, что систему видеонаблюдения в городе специально «донастроили».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Власти Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

Видео дня

Приостановка работы коснется сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров.

Театры и музеи продолжат работу, но пускать туда будут только по QR-кодам (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте). Помещения театров и музеев можно будет заполнять максимум на 30 процентов.

В Москве по-прежнему действует масочный режим, за спущенные маски грозит штраф. Заболевшие коронавирусом и контактировавшие с ними люди обязаны соблюдать самоизоляцию.

Life напомнил, что за нарушение режима самоизоляции могут назначить до 40 тысяч рублей штрафа, а если это повлекло вред здоровью других людей - до 300 тысяч. Для юрлиц предусмотрены штрафы до полумиллиона рублей и приостановка работы до 90 дней.

На время нерабочих дней в столице усилят контроль за соблюдением предписаний в торговых сетях и общепите. Речь идет и об очных проверках, и о проверке записей с камер видеонаблюдения, заявил собеседник Life.

Он подчеркнул, что практически у каждого московского подъезда есть собственная камера, камеры есть в парках, магазинах и во многих общественных местах.

Все эти видеоданные, по словам источника Life, обрабатываются в режиме реального времени системой распознавания лиц, «которая позволяет с большой точностью узнавать любого человека».

Он отметил, что весной 2020 года полиции удалось выявить несколько сотен нарушений режима самоизоляции с помощью камер, но тогда «система была настроена на поисковый алгоритм, а не на логику конкретного правонарушения» - отсутствие маски, нахождение в неположенном месте. Сейчас «все уже донастроили», заявил собеседник издания.

Адвокат Александр Инютин отметил, что контролировать нарушения каждого отдельно взятого человека не получится - это потребовало бы слишком больших усилий по обработке информации.