Экономист предупредил о возможной девальвации рубля

В следующем году покупательская способность рубля снизится, заявил российский экономист Михаил Делягин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

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Чтобы уберечь сбережения от обесценивания из-за инфляции, нужно сейчас покупать надежную иностранную валюту, советует он. По словам эксперта, лучше формировать свои накопления в швейцарском франке. Если купить его вовремя, то потери от возможной девальвации рубля и дальнейшего увеличения инфляции будут минимальными, подчеркнул Делягин.

При этом хранить сбережения в рублях в наличном виде является самой плохой стратегией. Экономист советует положить средства хотя бы на банковский депозит, к тому же проценты по вкладам в настоящий момент начали расти.

Ранее в Счетной палате рассказали, что у рубля есть шансы на укрепление в 2022 году из-за жесткой кредитно-денежной политики Центробанка, растущего экспорта и высоких цен на нефть.