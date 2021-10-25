Россиянам назвали сроки «обнуления» накоплений

К концу года уровень инфляции в России может превысить показатель в 7,4%. Такой прогноз сделал российский экономист Михаил Делягин, передает ИА DEITA.RU. Он не исключает, что обесценивание денег в таких объемах повлечет за собой фактически девальвацию рубля и «обнуление» сбережений граждан. Если процесс подорожания товаров не удастся замедлить к началу следующего года, то в январе 2022 года Россия продемонстрирует новый инфляционный виток на фоне восстановления деловой активности после новогодних праздников и каникул.
Делягин отметил, что в такой ситуации может повториться сценарий прошлого года, когда стоимость товаров на полках резко выросла в середине января.
По мнению Делягина, повышение ключевой ставки ЦБ не даст ощутимых результатов, а, напротив, может усугубить макроэкономическую ситуацию. Две ключевые проблемы экономики в стране – денежный голод и дефицит денег в обороте. Повышение ставки усугубляет данное положение дел, подытожил экономист.