Россиянам назвали сроки «обнуления» накоплений

К концу года уровень инфляции в России может превысить показатель в 7,4%. Такой прогноз сделал российский экономист Михаил Делягин, передает ИА DEITA.RU. Он не исключает, что обесценивание денег в таких объемах повлечет за собой фактически девальвацию рубля и «обнуление» сбережений граждан. Если процесс подорожания товаров не удастся замедлить к началу следующего года, то в январе 2022 года Россия продемонстрирует новый инфляционный виток на фоне восстановления деловой активности после новогодних праздников и каникул.