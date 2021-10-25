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Россиянам назвали сроки «обнуления» накоплений

Лера Букина
59 минут назад

К концу года уровень инфляции в России может превысить показатель в 7,4%. Такой прогноз сделал российский экономист Михаил Делягин, передает ИА DEITA.RU. Он не исключает, что обесценивание денег в таких объемах повлечет за собой фактически девальвацию рубля и «обнуление» сбережений граждан. Если процесс подорожания товаров не удастся замедлить к началу следующего года, то в январе 2022 года Россия продемонстрирует новый инфляционный виток на фоне восстановления деловой активности после новогодних праздников и каникул.

Делягин отметил, что в такой ситуации может повториться сценарий прошлого года, когда стоимость товаров на полках резко выросла в середине января.

«Обвала не избежать»: экономист рассказал, кто потеряет деньги

По мнению Делягина, повышение ключевой ставки ЦБ не даст ощутимых результатов, а, напротив, может усугубить макроэкономическую ситуацию. Две ключевые проблемы экономики в стране – денежный голод и дефицит денег в обороте. Повышение ставки усугубляет данное положение дел, подытожил экономист.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5,8% до 7,4%. По словам министра, на разгон продовольственной инфляции влияют два фактора: нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо. Нетипичность, как указал Решетников, заключается в том, что в сентябре стоимость овощей обычно падала.
Личный счет,Видео,Михаил Делягин,Максим Решетников,Минэкономразвития,Центральный банк России,РИА "Дейта",
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