Коммуналка подорожает: эксперт спрогнозировал рост на 12%

Глава Организации народного контроля, специалист по ЖКХ Наталья Чернышева считает, что коммунальные услуги подорожают на 10 - 12 процентов, если тарифы отвяжут от уровня инфляции. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Предельные индексы стоимости услуг ЖКХ в России сейчас привязаны к индексу инфляции. По этому индексу региональные чиновники устанавливают размеры тарифов на отопление, электричество, газ, холодную и горячую воду.

Источник «Известий», близкий к правительству, ранее рассказал, что власти обсуждают доведение тарифов до «экономически обоснованных» - в этом случае стоимость коммуналки может начать расти выше инфляции.

По словам источника «Известий», в то же время власти хотят усилить адресную поддержку нуждающихся россиян по оплате ЖКХ.

По мнению Чернышевой, «экономически обоснованные» тарифы могут оказаться настолько высоки, что люди не ощутят эффекта адресной поддержки.

«Если просто отвязать рост тарифов от уровня инфляции, то мы можем увидеть увеличение счетов на 10–12 процентов и более», - подчеркнула она.

Эксперт по финансовым коммуникациям Андрей Лобода заявил, что жители российских мегаполисов зимой платят за услуги ЖКХ семь - восемь тысяч рублей, а летом - четыре-пять тысяч.

«Если официальная инфляция и находится пока ниже отметки девять процентов, реально ощутимая инфляция для граждан со скромными доходами - а таких в России около 75 процентов от всего населения - ощущается уже в диапазоне 25–30 процентов», - считает он.

Министр экономического развития Максим Решетников объяснял разгон продовольственной инфляции нетипичным ростом цен на овощи и фрукты, а также подорожанием мяса.