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Плюс две тысячи: кому из пенсионеров перечислят 7000 рублей

Вероника Полынина
1 час назад

Пенсионеры, которые относятся к категории «дети войны», в 2022 году получат единовременную выплату в размере 7 тысяч рублей. Об этом сообщили власти Ставропольского края.

Плюс две тысячи: кому из пенсионеров перечислят 7000 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В регионе также пообещали, что сумма выплаты «детям войны» будет ежегодно индексироваться.

Единовременные выплаты производятся ежегодно за счет средств бюджета Ставрополья с 2019 года. В 2021 году ее получили более 130 тысяч жителей региона.

К категории «Дети войны» относятся граждане, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет.

Выплата «детям войны» в Ставропольском крае начисляется в беззаявительном порядке независимо от получения иных мер социальной поддержки.

Ранее сообщалось, что с ноября россияне, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать пенсию по старости в двойном размере, то есть 12 088,96 рубля.

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