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Россиянам назвали условия для снижения платы за ЖКХ

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад

Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко заявил, что россияне имеют право не оплачивать некачественные услуги ЖКХ, оказанные поставщиками тепла, воды и других ресурсов. Кроме того, граждане могут требовать за них перерасчет передает агентство «Прайм».

Россиянам назвали условия для снижения платы за ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

Минко напомнил, что согласно российскому законодательству, отопление включают после того, как температура будет держаться на уровне не выше восьми градусов в течение пяти дней. Он подчеркнул, что более поздний запуск недопустим. При этом температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже 18 градусов тепла, а в угловых жилых помещениях — ниже 20 градусов.

«Конечно, весь период непредоставления качественных услуг подлежит перерасчету. Вы не обязаны платить за него», — призвал гендиректор, Он также назвал другие условия для снижения платы за ЖКХ.

Эксперт отметил, что ели отопление запущено, но в квартире недостаточно тепло и показатели не соответствуют норме, то следует обращаться в управляющую компанию. Если температура в комнате превышает больше чем на четыре градуса нужные показатели, то это также является поводом для жалобы.

«Вопрос перерасчета в данном случае также можно поднимать, если превышение зафиксировано документально, и управляющая компания ничего не сделала, чтобы решить эту проблему. Хотя, конечно, есть смысл придерживаться здравого смысла и не "шантажировать" УК в случае отклонения температура на 1-2 градуса. В конце концов, температура на улице может понизиться, и вам захочется вернуть эти 1-2 градуса», — подчеркнул Минко.

Ранее россиян предупредили о росте платежей за ЖКХ. Предполагается, что счета увеличатся на 10-12 процентов и более.

Личный счет,Городские Инновационные Технологии,
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