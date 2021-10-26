Пенсии снизят: кто недосчитается денег

Портал DEITA.RU рассказал, что иногда пенсионеры недополучают часть положенных выплат из-за неверной даты перерасчета пенсионных начислений.

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Издание отмечает, что в такие ситуации пенсионеры попадают, когда им удается доказать (через суд или непосредственно в Пенсионном фонде России (ПФР) наличие неучтенного трудового стажа.

DEITA.RU объяснило, что проблемы возникают, когда перерасчет производится специалистами ПФР с даты обращения пенсионера. Опрошенные изданием эксперты назвали это неправомерным.

По закону о страховых пенсиях, несвоевременно выплаченную пенсию или частично выплаченную ПФР должен компенсировать в полном объеме за все прошедшее время.

«Так что пенсионеру обязаны не просто произвести перерасчет, но и выплатить ему в единовременном порядке все причитающиеся средства», - подчеркнул портал.

ПФР ранее проанализировал начисления 133 тыс. пенсионеров и выяснил, что восемь тысяч из них недополучали выплаты.

В 2020 году Счетная палата выяснила, что некоторые россияне могли лишиться части пенсий. По данным аудиторов, связано это с открытием нескольких пенсионных счетов на одного человека, которые в итоге не объединялись. Еще одна проблема - присвоение одного и того же СНИЛС сразу нескольким людям.

Финансовый аналитик Виталий Калугин заявлял, что за 2017-2019 годы россияне недополучили пенсий как минимум на один миллиард рублей, максимум - на три.