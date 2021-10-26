Россиян призвали скупать доллары

Эксперты, опрошенные Life, считают, что у рубля осталось пара месяцев на укрепление, после чего доллар вернется к росту. Нижней границей падения американской валюты они назвали 67 - 68 рублей.

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Центробанк ранее повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5 процента. Регулятор решил ужесточить свою политику на фоне разгона инфляции и рубль начал активно расти.

На торгах Московской биржи 25 октября доллар стоил 69,75 рубля, потеряв 58,25 копейки. Евро упал ниже 81 рубля впервые с 21 июля прошлого года.

Аналитик отметили, что российскую валюту также поддерживает рост цен на сырье, стабильная макроэкономическая картина в России, привлекательная доходность фондового рынка РФ и затишье на геополитической арене.

Брокер «БКС Мир инвестиций» Артур Беджанов считает, что продлится это максимум до второй половины 2022 года, после чего доллар вернется к росту. Этот период он назвал удачным для наращивания валютных сбережений.

«Но покупать валюту, чтобы просто держать ее дома, не имеет смысла. Деньги нужно держать в ценных бумагах. Валюту стоит использовать лишь как инструмент, а не как инвестиционный актив. <…> Инфляция и время будут играть против вас», - предупредил он.

Глава представительства инвестиционного Фонда ANIF в РФ Сергей Григорян посоветовал ни в коем случае не продавать доллары, которые уже имеются, - это накопления на долгосрочную перспективу.

«Даже если доллар падает сейчас, он все равно не откатится ниже определённой критической отметки. На мой взгляд, это 68–70 рублей», - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что американская валюта всегда показывает прибыль на длинных дистанциях в три-пять лет.

Лучшим вариантом он назвал разделение сбережений на несколько валют - к примеру, на доллары, евро и рубли в равных пропорциях.