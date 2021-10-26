Собянин повысил пенсии москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, повышающее минимальную пенсию с городской доплатой до 21 193 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Пенсии и другие социальные выплаты горожан вырастут с 1 января 2022 года.

Сейчас неработающие пенсионеры, живущие в Москве не менее десяти лет, с учетом городской надбавки получают пенсию не менее 20 222 рублей в месяц. Пенсионеры, живущие в столице меньше десяти лет, получают не менее 13 496 рублей.

Московские власти ранее рассказали, что в 2022 году минимальные пенсии москвичей и другие социальные выплаты вырастут на 4,8 процента. Благодаря этому показатель минимальной пенсии окажется в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством. Величина индексации превышает прогнозируемый уровень инфляции в следующем году.