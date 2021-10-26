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Москвичам повысят пенсии

Мария Иванова
35 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, повышающее минимальную пенсию с городской доплатой до 21 193 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Собянин повысил пенсии москвичам
Фото: ТАССТАСС

Пенсии и другие социальные выплаты горожан вырастут с 1 января 2022 года.

Сейчас неработающие пенсионеры, живущие в Москве не менее десяти лет, с учетом городской надбавки получают пенсию не менее 20 222 рублей в месяц. Пенсионеры, живущие в столице меньше десяти лет, получают не менее 13 496 рублей.

Россияне могут вернуть «потерянную» пенсию

Московские власти ранее рассказали, что в 2022 году минимальные пенсии москвичей и другие социальные выплаты вырастут на 4,8 процента. Благодаря этому показатель минимальной пенсии окажется в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством. Величина индексации превышает прогнозируемый уровень инфляции в следующем году.

Всего на оказание мер соцподдержки в 2022-м столичные власти потратят 564,5 млрд рублей. В эту сумму входят доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте, а также субсидии на оплату услуг ЖКХ и обеспечение лекарствами.
Личный счет,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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