«Бессовестные люди»: в Госдуме предложили уголовно наказывать за «серую» зарплату

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов и правительство совместно изучить ситуации, при которых руководители некоторых предприятий сознательно не повышают зарплату выше минимального размера оплаты труда (МРОТ) и используют существующие лазейки в законе. Он также не исключил возможность введения уголовного наказания для таких руководителей.

"Большое количество работодателей (эти факты постоянно у нас возникают), имея возможность повысить МРОТ, начисляют зарплату в конвертах, используют серые схемы <…> Это вопрос, который надо также нам увязывать при обсуждении. И, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей", - отметил Володин в ходе обсуждения законопроекта об уровне МРОТ на 2022 год на пленарном заседании Госдумы во вторник.

По его словам, во главе коллективов нередко стоят "бессовестные люди", которые имеют возможность повышать зарплату выше уровня МРОТ, но не делают этого. В связи с этим, спикер Госдумы предложил обязать работодателей, которые выплачивают зарплаты на уровне МРОТ, объяснять причины, по которым они их не повышают.

"Давайте мы посмотрим на вопросы минимального размера оплаты труда не только как на тему минимального уровня выплат, гарантированных государством. Надо изучить, почему у нас с вами на предприятиях, где и высокая рентабельность, и доходность, зарплату людям выплачивают на этом уровне. Потому что это лазейки, лазейки для бессовестных работодателей", - подчеркнул Володин.

Госдума во вторник приняла в I чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 617 рублей в месяц.

Документ был внесен правительством. В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Предполагается, что в 2022 году он вырастет на 825 рублей.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

С 2021 года МРОТ исчисляется исходя из величины медианной заработной платы за предыдущий год.

"С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также отмечается, что МРОТ устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 рублей) и не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на текущий год.

К концу 2021 года реальные располагаемые доходы россиян не успеют восстановиться до докризисного уровня, считают в Минэкономразвития. Прогноз ведомства опубликовали «Известия». В нём говорится, что доходы вырастут максимум на 2,5% после падения на 2,8%.

Динамика реальных располагаемых доходов прогнозируется в 2021 году на уровне 2,5% [роста], — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В предыдущем прогнозе Минэка фигурировали 3% увеличения. Консенсус-прогноз издания подтверждает выводы аналитиков министерства. Причём специалисты, опрошенные «Известиями», прогнозируют ещё более низкий рост — на 1,6% до конца года.

Ведущие аналитики крупнейших банков, университетов и рейтинговых агентств считают, что исправить ситуацию могут меры социальной поддержки граждан и улучшение инвестиционного климата в стране.

Представители сервиса SuperJob провели опрос, по результатам которого узнали у россиян, готовы ли они работать за черную или серую зарплату. Полученные данные приводит РБК.

По оценкам аналитиков, получать зарплату «в конвертах» готовы около 39 процентов опрошенных. При этом в 2019 году и в разгар пандемии коронавируса устроиться на работу с черной или серой заработной платой были согласны 60 процентов россиян. Во время периода самоизоляции этот показатель снижался до 46 процентов.

Исследователи отметили, что в настоящее время число людей, готовых работать без трудового договора или получать часть денег «мимо кассы», снизилось по сравнению с последними двумя годами.

Мужчины чаще женщин соглашаются получать черную зарплату: 43 процента против 36 процентов. При этом аналитики подчеркнули, что только треть опрошенных молодых людей готовы принимать от работодателей зарплату «в конверте». Зато респонденты в возрасте старше 45 лет охотнее идут на подобные условия: на черную и серую зарплату соглашаются 42 процента.

В сервисе отметили, что опросили 1,6 тысячи представителей экономически активного населения страны. В исследовании приняли участие совершеннолетние жители из всех округов России.

Мнение россиян о зарплатах в конвертах разделилось поровну: 45% россиян с пониманием относятся к серому заработку, 46% — отрицательно. При этом 86% опрошенных получают деньги официально. Только 6% платят деньги в конвертах, ещё 5% заявили, что им выдают неофициально часть дохода. Никогда не сталкивались с серыми зарплатами 65% россиян, у 34% же такой опыт был.

Из тех, кто с пониманием относится к серым зарплатам, 58–59% — молодёжь, 53% — работающие россияне. Среди критиков зарплат в конвертах 64% — люди старше 60 лет.

Как правило, с серыми зарплатами сталкивались молодые люди (43–49%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (44%). Об этом сообщил ВЦИОМ по результатам опроса 1600 россиян.

По мнению опрошенных, чаще всего серую зарплату выдают в строительстве и торговле. Такое мнение выразили 16% опрошенных. О доходе в конверте разнорабочих заявили 14%, работников малого бизнеса — 9%, сотрудникам сферы услуг — 8%. Ответственность за неофициальные зарплаты 32% возложили на государство, 25% — на работодателей, 14% — на налоговую систему.

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников не понял, почему люди отказываются от работы за 15 000 рублей. Его слова о непопулярных низкооплачиваемых вакансиях получили широкий резонанс. После этого пришлось объясняться и местному правительству, и самому чиновнику.

О ситуации в сфере труда Сотников высказался на профильном комитете облсовета 16 марта, писали «Орловские новости». Чиновник привёл данные, согласно которым число безработных в регионе с марта по август 2020 года увеличилось с 3000 до 13 000 человек, а к марту 2021 года снизилось до 4500 человек. При этом в регионе открыто около 6400 вакансий. К причинам такого разрыва Сотников отнёс территориальное, кадровое и зарплатное несоответствие.

«Причём предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15–18 тысяч рублей. Но всё равно люди отказываются почему-то», — цитирует его издание.

Сотников отметил, что многие жители региона уезжают в Москву, где вахтовикам предлагают около 40 000 рублей. При этом чиновник выразил надежду, что граждане вернутся в область, чтобы получать белую, а не серую зарплату.

На следующий день Сотников заявил РЕН ТВ, что люди оценивают ту или иную вакансию не только с точки зрения зарплаты. Чиновник признал, что люди имеют полное право отказываться от работы. Руководитель управления труда добавил, что, будучи государственным служащим, не может давать оценку тому, является ли размер зарплаты «нормальным» или «ненормальным».

В пресс-службе правительства Орловской области заявили, что слова Сотникова были вырваны из контекста. Там добавили, что во время пандемии граждане получали повышенное пособие по безработице, которое осенью вернулось к обычным значениям. Однако жители Орловской области стали отказываться от предложенных вакансий «с зарплатой в полтора и более раз выше» пособия, что свидетельствуют о «своего рода пузыре на рынке труда». Такую ситуацию в администрации объяснили возможным наличием скрытого предпринимательства.

Уже 18 марта Сотников ещё раз выступил в СМИ. В беседе с «РИА Новости» он отметил, что лишь озвучил статистические данные и «не мог высказать никакого удивления» по поводу поведения граждан.