Отдых в Турции и Египте обойдется почти в полмиллиона рублей

На нерабочие дни почти не осталось мест на рейсах в Египет и Турцию. При этом стоимость билетов в Анталью выросла до 350 тысяч рублей, а на курорты Египта — до 450 тысяч рублей, пишут «Известия».

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Загрузка на турецких и египетских курортах составила около 70%, а из-за нерабочей недели она выросла еще на 25%, рассказали в АТОР.

«По Турции места на ноябрьские праздники закрываются с молниеносной скоростью. Вероятно, к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах будет 100% из всех регионов, из которых летает "Интурист"», — отметил представитель туроператора.

В TezTour заявили, что количество блочных мест на рейсах в Хургаду и Шарм-эш-Шейх быстро сокращается, а последние свободные места уходят по рекордно высоким ценам.

После того как в России были объявлены нерабочие дни, количество бронирований авиабилетов по популярным направлениям увеличилось на 79%, рассказал представитель Aviasales.

Спрос пассажиров на перелеты с 25 октября по 7 ноября вырос в два раза, а средняя цена перелета увеличилась на 10%, сообщил основатель агентства Kupibilet.ru Сергей Пирожников.

По данным Kupibilet.ru, лидеры по динамике продаж — Азербайджан (+121%), Турция (+81%), Грузия (на рейсы с пересадкой, +70%), Кипр (+67%), ОАЭ (+45%), Сербия (+50%), Хорватия (+25%).