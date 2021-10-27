Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 85.02
Войти в почту

Отдых в Турции и Египте обойдется почти в полмиллиона рублей

Лера Букина
18 минут назад

На нерабочие дни почти не осталось мест на рейсах в Египет и Турцию. При этом стоимость билетов в Анталью выросла до 350 тысяч рублей, а на курорты Египта — до 450 тысяч рублей, пишут «Известия».

Отдых в Турции и Египте обойдется почти в полмиллиона рублей
Фото: ТАССТАСС

Загрузка на турецких и египетских курортах составила около 70%, а из-за нерабочей недели она выросла еще на 25%, рассказали в АТОР.

«По Турции места на ноябрьские праздники закрываются с молниеносной скоростью. Вероятно, к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах будет 100% из всех регионов, из которых летает "Интурист"», — отметил представитель туроператора.

В TezTour заявили, что количество блочных мест на рейсах в Хургаду и Шарм-эш-Шейх быстро сокращается, а последние свободные места уходят по рекордно высоким ценам.

После того как в России были объявлены нерабочие дни, количество бронирований авиабилетов по популярным направлениям увеличилось на 79%, рассказал представитель Aviasales.

Спрос пассажиров на перелеты с 25 октября по 7 ноября вырос в два раза, а средняя цена перелета увеличилась на 10%, сообщил основатель агентства Kupibilet.ru Сергей Пирожников.

По данным Kupibilet.ru, лидеры по динамике продаж — Азербайджан (+121%), Турция (+81%), Грузия (на рейсы с пересадкой, +70%), Кипр (+67%), ОАЭ (+45%), Сербия (+50%), Хорватия (+25%).

Ранее в октябре сообщалось, что за три квартала 2021 года продажи туров на Мальдивы, Сейшелы, Кубу, а с августа и в Доминикану выросли в несколько раз. По данным агрегатора Level Trevel, продажи путевок на Мальдивы выросли на 116%.

Личный счет,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители