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Эксперт предупредила о подорожании ряда продуктов перед Новым годом

Лера Букина
40 минут назад

Перед Новым годом могут подорожать некоторые категории скоропортящихся товаров, заявила в интервью радио Sputnik представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.

Ряд продуктов подорожает перед Новым годом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о куриных яйцах, свежих овощах и зелени, поскольку всю продукцию нового урожая к этому периоду раскупают, и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, отметила она.

«Но закупаться ими впрок стоит только в том случае, если потребитель сможет сохранить их вплоть до Нового года, в противном случае это бессмысленно», – предупредила Нагайцева.

При этом ряд скоропортящихся продуктов к Новому году, напротив, дешевеют, например, мясо птицы.

«Цена на мясо птицы традиционно растет в так называемый «шашлычный сезон», который длится с апреля по октябрь, и затем она снижается. Кроме того, птицы становится больше: спрос падает, что также позволяет сократить рост цен», – подытожила Нагайцева.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России регулярно мониторят цены на продовольствие. Однако, по его словам, стоит учесть объективные факторы роста цен – инфляционные процессы и неблагоприятная международная конъюнктура. По поручению президента Владимира Путина правительство наладило постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен, отметил Песков. Они нацелены на предотвращение скачкообразного повышения цен.

Личный счет,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИА Sputnik,
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