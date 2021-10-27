Ряд продуктов подорожает перед Новым годом

Перед Новым годом могут подорожать некоторые категории скоропортящихся товаров, заявила в интервью радио Sputnik представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.
Речь идет о куриных яйцах, свежих овощах и зелени, поскольку всю продукцию нового урожая к этому периоду раскупают, и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, отметила она.
«Но закупаться ими впрок стоит только в том случае, если потребитель сможет сохранить их вплоть до Нового года, в противном случае это бессмысленно», – предупредила Нагайцева.
При этом ряд скоропортящихся продуктов к Новому году, напротив, дешевеют, например, мясо птицы.
«Цена на мясо птицы традиционно растет в так называемый «шашлычный сезон», который длится с апреля по октябрь, и затем она снижается. Кроме того, птицы становится больше: спрос падает, что также позволяет сократить рост цен», – подытожила Нагайцева.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России регулярно мониторят цены на продовольствие. Однако, по его словам, стоит учесть объективные факторы роста цен – инфляционные процессы и неблагоприятная международная конъюнктура. По поручению президента Владимира Путина правительство наладило постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен, отметил Песков. Они нацелены на предотвращение скачкообразного повышения цен.