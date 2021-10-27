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Волна дефолтов: россияне рискуют потерять миллиарды рублей

Лера Букина
1 час назад

Частные инвесторы, активно вкладывающиеся в высокодоходные облигации (ВДО), могут в ближайшие три года лишиться миллиардов рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА». Уже в 2022 году ожидаются массовые дефолты эмитентов с низкими рейтингами или без них, которые выходили на рынок в 2019–2021 годах, в период «дешевых» денег.

Волна дефолтов: россияне рискуют потерять миллиарды рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Финансовое состояние компаний сложно унифицировать, мы заостряли внимание на эмитентах с рейтингом A- и ниже, понимая высокую роль в первичных размещениях физических лиц. Как правило, в таких компаниях коэффициент долга к EBITDA (прибыль до выплаты различных платежей и расходов на амортизацию) превышает 3 (при нормальном финансовом состоянии коэффициент не должен превышать 3), имеют место повышенные бизнес-риски в части устойчивости к внешним шокам», — отметил управляющий директор по корпоративным, суверенным и ESG-рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

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Бумаги эмитентов с низкими рейтингами или вовсе без них привлекают доходностью. В период низких ставок она составляла 8-20% годовых.

«Сложившуюся на рынке в настоящий момент ситуацию мы расцениваем как нестабильную», — отмечают аналитики «Эксперт РА».

На октябрь 2021 года количество эмитентов ВДО без дефолта, которые ждут прохождения оферт и погашения облигаций в ближайшие три года, составляет 177 единиц в объеме более 550 млрд рублей, сказано в обзоре. Из-за отсутствия кредитного рейтинга у половины из них возможности для рефинансирования их задолженности являются ограниченными, говорится в исследовании «Эксперт РА».

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На основе анализа исторических данных агентство прогнозирует дефолты более чем по семи облигационным выпускам с рейтингом ниже ruA- и без рейтинга в 2022 году. Что касается последующих периодов, то количество бумаг, по которым могут возникнуть сложности с погашением долга, составит не менее четырех единиц в год.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2021 года инвесторы, планирующие впервые использовать некоторые финансовые инструменты, обязаны сначала пройти короткое тестирование. Успешная сдача подтвердит, что инвестор адекватно оценивает риск конкретного финансового инструмента и осознает свою ответственность. Методика тестирования была разработана Центробанком.

Личный счет,Павел Митрофанов,Центральный банк России,газета "Известия",
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