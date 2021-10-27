Миллионы пенсионеров ждут досрочные выплаты

Миллионы российских пенсионеров получат пенсии раньше срока из-за ноябрьских праздников. Как рассказала «Российская газета», перенос коснется людей, которые получают пенсии по графику 4 или 5 числа каждого месяца.

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Досрочная доставка в каждом регионе будет происходить с учетом работы местных почтовых отделений и банков.

3 ноября отделения почты закроются на час раньше обычного, а 5 ноября будут работать по графику субботы. В остальном почтальоны будут доставлять пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда России (ПФР).

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

В четверг, 4 ноября, Россия празднует День народного единства, благодаря этому дни с 4 по 7 ноября и так были праздничными выходными. Из-за коронавируса к ним добавили три нерабочих дня - с понедельника, 1 ноября, по среду, 3 ноября.

В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября.

В ПФР заявили, что на перечисление выплат в банки и доставочные организации период нерабочих дней не повлияет. Отделения «Почты России» с 30 октября по 7 ноября будут работать по обычному графику за исключением 3, 4 и 5 ноября.