«Курс доллара достиг дна»: россиян призвали скупать валюту

Рубль продолжает демонстрировать укрепление к основным валютам, и гражданам советуют задуматься о покупке «дешевого доллара». Дальше «американец» будет только расти, убеждены эксперты, которых опросила «Газета.ru».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Курс доллара на Московской бирже достиг 69,4 рубля, что на 28 копеек ниже показателя закрытия предыдущих торгов. Евро опустился до 80,6 рубля, подешевев на 23 копейки.

Видео дня

Эксперты, опрошенные изданием, попытались определить лучшее время для покупки доллара. Так, в обозримой перспективе есть три варианта: до конца октября, до конца года, в январе-феврале 2022 года.

«Предел укрепления российской валюты, согласно нашей прогнозной модели, располагается на отметках 67-68 руб. за доллар США, текущий курс на Московской бирже — 69,4, то есть оцениваемый потенциал дополнительного роста рубля равен 2,5%», — отметил старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

С учетом возможного в 2022 году снижения курса рубля к 79-81 рублей за доллар (минус 15,2% от текущей отметки 69,4) покупка американской валюты по текущим уровням выглядит целесообразной, считает он.

«Если необходимо непременно закупиться валютой и потом забыть о колебаниях курса надолго, просто оставив эту сумму в инвалюте про запас, то в этом смысле курс сейчас действительно выгодный», — сообщил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Некоторые эксперты считают, что покупать доллар нужно в конце текущего года. Дальнейшему укреплению российской валюты будут мешать ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США, полагает руководитель проекта направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Бахтияр Джафаров.

Приобретать валюту в октябре преждевременно, поскольку углеводороды вполне еще могут подорожать из-за энергетического кризиса в Европе и Китае, полагает ведущий эксперт инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Цена на нефть, по нашим прогнозам, вполне может достичь $90 за баррель ближе к концу года, а добыча американских сланцевиков не особо растет из-за ограничений по экологическим причинам. К этому времени и ЦБ РФ в основном завершит цикл повышения ставки. Поэтому идеальным вариантом покупки валюты может быть конец года», — указал он.

Максимальный уровень снижения рубля в конце года — отметка 76 рублей за доллар, затем в январе курс может вернуться к 70 рублей за доллар, прогнозирует Розман. Он считает, что два наиболее подходящих для покупки иностранной валюты периода – до середины ноября 2021 года и в январе 2022 года.

На следующей неделе в России вводятся нерабочие дни, из-за чего курс рубля может опуститься, отметил руководитель представительства инвестфонда ANIF в России Сергей Григорян. Он считает, что купившие валюты сейчас точно не окажутся в проигрышном положении, так как в перспективе трех-пяти лет доллар будет расти. Эксперт советует не скупать доллары «на все деньги», а создать подушку безопасности в рублях. Речь идет о сумме, равной 3-6 месячным окладам.