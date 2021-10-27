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Кто получит до 12 тысяч рублей к пенсии

Лера Букина
1 час назад

С 2022 года число россиян, получающих сельскую надбавку к пенсии, увеличится. На нее смогут рассчитывать все труженики села независимо от места проживания. Кроме того, надбавка в двойном размере полагается пенсионерам, которым исполнилось 80 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд.

Кто получит до 12 тысяч рублей к пенсии
Фото: ТАССТАСС

Россиянам, ранее потерявшим надбавку из-за переезда в город, вернут ее в беззаявительном порядке.

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Ее получают свыше 900 тысяч пожилых граждан. Для получения надбавки нужно отработать в сельской местности не менее 30 лет, там же проживать и не иметь оплачиваемой работы.

На нее могут рассчитывать вышедшие на пенсию агрономы, трактористы, ветеринары или пчеловоды. В общей сложности в списке представлено более 500 должностей и профессий. В ПФР подчеркнули, что работу, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включают в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

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Что касается размера сельской надбавки, то он составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, или 1511 рублей 12 копеек в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, которые имеют третью группу, - 755 рублей 56 копеек в месяц, поскольку у них фиксированная выплата к пенсии составляет 3022 рубля 24 копейки. После индексации в 2022 году фиксированной выплаты увеличится и размер надбавки.

С января 2020 года сельскую надбавку назначают по заявлению. У пенсионера есть возможность обратиться за ней через клиентскую службу ПФР. Туда нужно направить документы, подтверждающие стаж работы в сельской местности. Надбавку включат в пенсию с первого числа следующего месяца после обращения.

В России выплачивают и другие надбавки, помимо сельской. В частности, после достижения 80 лет пенсионеру направляют фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере, то есть не 6 тысяч рублей, а чуть больше 12 тысяч рублей. Пересчет выплаты производится автоматически, обращаться за ней не нужно.

Ранее в конце сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что пенсии граждан будут повышаться в ближайшие годы, средства на их индексацию уже предусмотрены.

Личный счет,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,
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