Ставки повысились: россияне смогут заработать на вкладах

После резкого изменения Банком России ключевой ставки российские кредитные организации начали повышать проценты по вкладам. Ставки по ним колеблются от 8% до 9,5%, пишет «Прайм».
22 октября на фоне растущей инфляции Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5% – на 0,75 п.п. Это стало уже шестым повышением ставки подряд. Кроме того, регулятор не исключил еще одного увеличения ставки в декабре этого года.
Ростом процентов по кредитам на повышение ставки уже отреагировал ряд банков. Так, клиенты Росбанка с 25 октября получают дополнительные 2,5% с к основной ставке в 7,5% годовых. Следить за ситуацией на рынке намерены банки «Открытие» и ВТБ, у которого доходность по одному из вкладов уже достигла 8,5%.
Еще до решения ЦБ России выросли ставки по вкладам в «Дом.РФ», «Почта Банке» и Новикомбанке.
В свою очередь аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский обратил внимание на то, что ставки по вкладам будут расти активнее кредитных, что в ближайшей перспективе окажет давление на чистую процентную маржу российских кредитных организаций.
По мнению эксперта, перед тем как установить процентную ставку по вкладу, банк будет ориентироваться не только на позицию ЦБ России, но и на конкурентную среду, баланс спроса и предложения, а также на ситуацию на финансовых рынках.