Ставки повысились: россияне смогут заработать на вкладах

После резкого изменения Банком России ключевой ставки российские кредитные организации начали повышать проценты по вкладам. Ставки по ним колеблются от 8% до 9,5%, пишет «Прайм».

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22 октября на фоне растущей инфляции Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5% – на 0,75 п.п. Это стало уже шестым повышением ставки подряд. Кроме того, регулятор не исключил еще одного увеличения ставки в декабре этого года.

Ростом процентов по кредитам на повышение ставки уже отреагировал ряд банков. Так, клиенты Росбанка с 25 октября получают дополнительные 2,5% с к основной ставке в 7,5% годовых. Следить за ситуацией на рынке намерены банки «Открытие» и ВТБ, у которого доходность по одному из вкладов уже достигла 8,5%.

Еще до решения ЦБ России выросли ставки по вкладам в «Дом.РФ», «Почта Банке» и Новикомбанке.

В свою очередь аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский обратил внимание на то, что ставки по вкладам будут расти активнее кредитных, что в ближайшей перспективе окажет давление на чистую процентную маржу российских кредитных организаций.