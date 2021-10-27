30 льгот: в Госдуме предложили поддержать пенсионеров

В Госдуме России рассматривается законопроект о возвращении 30 государственных льгот для «детей войны». Об этом пишет URA.RU.

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По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутата от КПРФ Николая Коломейцева льготы пенсионерам, родившимся в период с 1927 по 1945 год, были отменены в 2006 году после монетизации.

«Мы предлагаем все их вернуть. Это стоит 120 млрд рублей. Эта сумма никаких нагрузок на бюджет не несет. Мы будем ставить этот вопрос, начиная с первого заседания новой Госдумы», - подчеркнул парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что многие «дети войны» и труженики тыла сейчас получают только обычную пенсию из-за того, что в 90-е годы были утеряны архивные данные о стаже их работы.