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Россиянам с «кубышкой» посоветовали припрятать деньги

Лера Букина
20 минут назад

Всем россиянам с «кубышкой» лучше купить надежную европейскую валюту, чтобы пережить ближайшие несколько месяцев, считает российский экономист Михаил Делягин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Россиянам с «кубышкой» посоветовали припрятать деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил Делягин, лучше всех с задачей сохранения покупательной способности сбережений справится швейцарский франк. При этом он подчеркнул, что гражданам, решившим купить данную валюту, не стоит рассчитывать на ощутимую прибыль, так как швейцарский франк выполняет функцию финансового убежища. Данная валюта не спекулятивна, заработать на ней «в короткую» невозможно, отметил экономист.

Сейчас нужно сосредоточиться не на приумножении, а на сохранении сбережений, поскольку уровень инфляции продолжает активно набирать обороты во всем мире, заключил Делягин.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил агентству «Прайм», что нынешний период является выгодным либо для хранения сбережений в рублях, либо для докупки валюты.

Личный счет,Михаил Коган,Михаил Делягин,
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