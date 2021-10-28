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В Госдуме отказались от льгот для части пенсионеров

Ura.Ru
1 час назад

Госдума во втором чтении не поддержала поправки в законопроект о предоставлении ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных коммунальных услуг. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В Госдуме отказались от льгот для ветеранов
Фото: URA.RUURA.RU

«Сегодня мы — потомки участников ВОВ, в неоплатном долгу перед ними за их стойкость, самоотверженность, проявленные ими в военные годы в истории страны. Принятие данного законопроекта будет долгожданной социальной поддержкой участников ВОВ», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что депутаты Госдумы отклонили поправки в законопроект из-за того, что такая мера поставит ветеранов в «преимущественное положение» перед инвалидами ВОВ.

Ранее сообщалось, что в ГД РФ рассматривается законопроект о возвращении 30 государственных льгот для «детей войны». После монетизации в 2006 году они были лишены поддержки от государства.
Личный счет,Госдума,
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