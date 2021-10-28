В Госдуме отказались от льгот для ветеранов

«Сегодня мы — потомки участников ВОВ, в неоплатном долгу перед ними за их стойкость, самоотверженность, проявленные ими в военные годы в истории страны. Принятие данного законопроекта будет долгожданной социальной поддержкой участников ВОВ», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.