В Госдуме отказались от льгот для ветеранов

Госдума во втором чтении не поддержала поправки в законопроект о предоставлении ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных коммунальных услуг. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
«Сегодня мы — потомки участников ВОВ, в неоплатном долгу перед ними за их стойкость, самоотверженность, проявленные ими в военные годы в истории страны. Принятие данного законопроекта будет долгожданной социальной поддержкой участников ВОВ», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что депутаты Госдумы отклонили поправки в законопроект из-за того, что такая мера поставит ветеранов в «преимущественное положение» перед инвалидами ВОВ.