Эксперт предупредил о скачке ставок на автокредиты

К концу 2021 года ставки по автокредитам могут вырасти на 1-2 процентных пункта, заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Об этом сообщает РИА Новости.

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Рост цен на авто обусловлен ускоряющейся инфляцией, в том числе глобальной, и дефицитом комплектующих на рынке. При этом эксперт отметил, что речь, по сути, идет об увеличении среднего объема кредита, нежели о повышении ставки или ином ужесточении условий кредитования.

По словам Волкова, в такой ситуации банки готовы идти на уменьшение маржи, так как подорожание машин существенно сокращает клиентскую базу. Он напомнил, что в первом полугодии 2021 года среднерыночные значения полной стоимости автокредитов на новые автомобили выросли с 11,7% до 12,2%, а на подержанные - с 15,5% до 16,3%, хотя ключевая ставка ЦБ выросла с 4,25% до 7,5%. Таким образом, банки стараются сдержать повышение ставок на свои кредитные продукты, указал Волков.

«Но последние решения Банка России (и прогнозы регулятора на ближайшую перспективу) не оставляют надежд на сохранение текущих ставок. Поэтому стоит приготовиться к тому, что стоимость автокредитов вырастет до конца года минимум на 1-2 процентных пункта», – подчеркнул он.

Волков также отметил, что банки «держат» самые выгодные предложения по ставкам для клиентов с высокими значениями персонального кредитного рейтинга (ПКР). В этой связи сокращение доступности для этой категории будет минимальным, полагает эксперт.