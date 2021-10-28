Сеть бюджетных магазинов резко повысит цены на все

Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price с 1 ноября повысит цены до 18 процентов: действующие сейчас ценники в 50 и 77 рублей заменят на 59 и 79 рублей. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на финансовую отчетность компании за третий квартал года.

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По данным газеты, цены изменятся как на продукты, так и на непродовольственные товары: 59-79 рублей сможет стоить, к примеру, литр сока, моющее средство или набор изолент. При этом ценник в 55 рублей Fix Price планирует сохранить.

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Ранее Fix Price уже вводила новые цены. В апреле в магазинах сети появились товары по 249 и 299 рублей.

По данным финансового отчета за третий квартал, доля продаж товаров по новым ценам достигла 7,8 процента, а средний чек составил 282 рубля, увеличившись на пять процентов к такому же периоду 2020-го.

Глава компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров назвал увеличение числа ценовых диапазонов в Fix Price логичной мерой, «учитывая активизацию инфляционных процессов».

Директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев добавил, что сейчас инфляция по продуктовому ритейлу составляет шесть - семь процентов по сравнению с тремя - четырьмя процентами в прошлом году.

К концу сентября, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция в продовольственном сегменте достигла 9,41 процента. Заметнее всего подорожали капуста (на 77,05 процента), картофель (на 52,53 процента), морковь (на 30,16 процента) и лук (на 29,21 процента), писали «Ведомости».

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова ранее прогнозировала, что большинство продуктов в РФ до конца года подорожают как минимум на пять процентов, но возможен и рост цен до 15 - 20 процентов. Драйверами роста Долгова назвала муку, макароны и хлебобулочные изделия (так как дорожает пшеница). Также эксперт ждет роста цен на некоторые крупы и сезонные овощи и фрукты - отечественный урожай собран и практически распродан.