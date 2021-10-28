Экономисты МГУ: в России могут повысить пенсионный возраст

В России могут повысить пенсионный возраст и уменьшить размер пенсий из-за глобального энергетического перехода. Об этом пишет Forbes со ссылкой на отзыв экономистов МГУ на проект бюджета 2022-2024 годов.

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Экономисты указали на заложенную в бюджете подготовку к энергепереходу. При этом в средней и долгосрочной перспективе спрос на нефть и другие углеводороды будет сокращаться, полагают они. В бюджетном прогнозе говорится, что до 2036 года ожидается существенное уменьшение доли нефтегазовых доходов в сравнении с 2020-2021 годами — на 3,5 процентных пункта ВВП. Также прогнозируется снижение размера общих доходов федерального бюджета.

Как уточняется, для компенсации падения расходы федерального и региональных бюджетов будут сокращены. Также говорится о возможном снижении запланированных расходов Пенсионного фонда РФ с 7,8% ВВП в 2021 году до 5,9% ВВП в 2036 году. По мнению аналитиков МГУ, это может повлечь за собой дальнейшее повышение пенсионного возраста, сокращение практики досрочного выхода на пенсию или уменьшение размера самих пенсий.