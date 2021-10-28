Экономисты МГУ: в России могут повысить пенсионный возраст

В России могут повысить пенсионный возраст и уменьшить размер пенсий из-за глобального энергетического перехода. Об этом пишет Forbes со ссылкой на отзыв экономистов МГУ на проект бюджета 2022-2024 годов.
Экономисты указали на заложенную в бюджете подготовку к энергепереходу. При этом в средней и долгосрочной перспективе спрос на нефть и другие углеводороды будет сокращаться, полагают они. В бюджетном прогнозе говорится, что до 2036 года ожидается существенное уменьшение доли нефтегазовых доходов в сравнении с 2020-2021 годами — на 3,5 процентных пункта ВВП. Также прогнозируется снижение размера общих доходов федерального бюджета.
Как уточняется, для компенсации падения расходы федерального и региональных бюджетов будут сокращены. Также говорится о возможном снижении запланированных расходов Пенсионного фонда РФ с 7,8% ВВП в 2021 году до 5,9% ВВП в 2036 году. По мнению аналитиков МГУ, это может повлечь за собой дальнейшее повышение пенсионного возраста, сокращение практики досрочного выхода на пенсию или уменьшение размера самих пенсий.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков на заседании думского Комитета по труду и социальной политике не исключил, что уровень индексации пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2022 года пересмотрят, если Минэкономразвития скорректирует официальный прогноз инфляции за 2021 год. Согласно официальному прогнозу, пенсии проиндексируют на 5,9%, а инфляция за 2021 год составит 5,8%. Однако в октябре Минэкономразвития изменило оценку инфляции на конец года — на 1,6 п.п. в большую степень, до 7,4%.