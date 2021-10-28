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В Госдуме отказались от льгот для части пенсионеров

Лера Букина
1 час назад

Госдума во втором чтении отказалась поддержать поправки в законопроект о предоставлении ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных коммунальных услуг. Об этом говорится на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В Госдуме отказались от льгот для части пенсионеров
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня мы — потомки участников ВОВ, в неоплатном долгу перед ними за их стойкость, самоотверженность, проявленные ими в военные годы в истории страны. Принятие данного законопроекта будет долгожданной социальной поддержкой участников ВОВ», — написано в пояснительной записке к законопроекту.

Свое решение депутаты объяснили тем, что такая мера поставит ветеранов в «преимущественное положение» перед инвалидами Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривается законопроект о возвращении 30 государственных льгот для «детей войны». Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от КПРФ Николай Коломейцев, льготы пенсионерам, родившимся в период с 1927 по 1945 год, были отменены в 2006 году после монетизации.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила в октябре, что размер льгот и выплат в России с каждым годом снижается, так как их рост ниже фактической инфляции.

Личный счет,Николай Коломейцев,Екатерина Стенякина,КПРФ,Госдума,
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